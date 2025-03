"Abbiamo bisogno di adesioni"

"Io sono responsabile del gruppo giovani dell’Avis comunale di Modena. L’obiettivo della nostra associazione é proprio quello di fare avvicinare i giovani; cerchiamo di organizzare diversi eventi e iniziative che possano coinvolgerli. Abbiamo bisogno di giovani per la loro forza, per la loro voglia di fare, sia come donatori semplici che all’interno del nostro gruppo. Ora siamo in otto e ci vediamo regolarmente ogni mese per organizzare iniziative e far conoscere Avis. Quello che frena secondo me è che molti non conoscono bene l’associazione. Anch’io all’inizio non la conoscevo; ora che ho capito come funziona e quello che vuole trasmettere vorrei cercare di farlo capire a più persone possibili. Io ho 30 anni e dono dal 2022. Credo sia un gesto importante per tutti".