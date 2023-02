Addio a Ermanno Marzari, anima della polisportiva S.Francesco

Si è spento martedì in ospedale il ‘Cavaliere dello Sport’ Ermanno Marzari, sassolese molto conosciuto nel mondo del calcio giovanile. Nato a Zocca 91 anni fa, aveva lavorato come funzionario all’interno di una ceramica. Insieme al noto sacerdote padre Sebastiano, scomparso nel dicembre del 2019, era stato tra i fondatori dell’associazione Sportiva San Francesco (ora accorpata alla polisportiva Ancora) e, in passato, si era occupato anche di allenare diverse categorie. "Tempo fa, quando uscivamo, incontravamo spesso qualche ragazzino che lo riconosceva - ricorda la figlia Patrizia Paola Marzari -: non solo è stato allenatore di tanti bambini, ma anche un attento educatore, sempre alla ricerca di un ambiente sano nel quale praticare sport". Per chi fosse interessato a partecipare per porgere a Ermanno Marzari l’ultimo saluto, I funerali si terranno sabato alle 10.30 presso la parrocchia di Sant’Antonio.

r. p.