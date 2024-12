Aggressioni in corsia

Anche nel 2024, sono state diverse le aggressioni ai danni dei sanitari, che hanno aumentato le preoccupazioni in corsia. Tra queste anche il violento pestaggio subìto da due giovani infermieri del reparto di cardiologia a Baggiovara, lo scorso ottobre, presi a calci e pugni dai parenti di una paziente ricoverata, in seguito a un futile diverbio. Gli aggressori hanno così bersagliato con calci e pugni prima un infermiere, poi un suo collega, che era intervenuto cercando di sottrarlo alla furia dei parenti della paziente e, anche lui, per questo motivo, colpito con violenza. In seguito a questo brutale episodio, furono tanti i messaggi di solidarietà verso i due sanitari.