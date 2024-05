Alice Neri processo, oggi avrebbe compiuto 34 anni. In aula 21 testimoni

Modena, 8 maggio 2024 – E’ il giorno dell’istruttoria al processo per l’omicidio della giovane mamma di Ravarino, Alice Neri, il cui corpo fu dato alle fiamme nelle campagne di Concordia, Modena, il 18 novembre 2022. In aula l’unico indagato per il terribile delitto, il tunisino Mohamed Gaaloul.

Sedute nell’aula dell’ex cinema anche le rappresentanti delle associazioni contro la violenza sulle donne.