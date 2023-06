All’informagiovani di piazza Grande torna il test day per hiv ed epatite c

Domani all’informagiovani di piazza Grande torna il test day gratuito per l’Hiv: dalle 17 alle 20, medici e infermieri eseguiranno i test, anche per l’epatite C e la sifilide, e forniranno informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili. I test days, che hanno lo slogan ’Cosa fai per te stesso e per gli altri? Fai il test!’, sono arrivati all’undicesima edizione e sono promossi dal Comune di Modena, Ausl, Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e Reggio Emilia insieme alle associazioni di volontariato. L’appuntamento è il primo dei tre programmati nel corso di ogni anno; i prossimi saranno sabato 16 settembre, nell’ambito del Festival Filosofia, e sabato 2 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dell’Aids.

Infermieri professionali, medici e volontari saranno disponibili per eseguire i test gratuitamente e in forma anonima, per chiarire ogni dubbio sulla infezione Hiv e sull’Aids, e per fornire informazioni su prevenzione, cura e assistenza. Per sottoporsi al test sarà sufficiente presentarsi senza prenotazione all’Informagiovani e un infermiere eseguirà il prelievo del sangue garantendo la privacy di chi si sottopone all’esame. L’esito verrà inviato via email. All’interno dell’Informagiovani sarà anche disponibile materiale informativo sulle malattie che si trasmettono sessualmente e sui servizi di prevenzione, diagnosi e cura presenti a Modena e provincia.