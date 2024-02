Andreoli è il bomber, ora insidia Bertoli

I campionati minori sembrano essere definitivamente decollati dopo un inizio d’anno a scartamento ridotto, ed alla seconda di ritorno sono i "big" delle squadre modenesi a mettersi in luce, sia nei risultati di giornata, che nelle varie classifiche.

INSISTERE. Confermando l’ottimo momento, fotografato dal primo posto in classifica della sua National Villa d’Oro, Marcello Andreoli, figlio d’arte e bomber di razza tornato in rossonero quest’anno ha messo il sigillo sulla 15^ giornata, mettendo a segno 28 punti nella delicatissima gara interna contro Sommacampagna: per lui si tratta del secondo sigillo di giornata, che lo pone in testa alla speciale classifica stagionale insieme alla giovanissima Giulia Bozzoli, ma che rafforza anche la sua terza piazza nella classifica generale dei vincitori di Tappa, a quattro lunghezze da Francesco Ghelfi, ma ad una sola da Chiara Ferrari, seconda con 13 successi. Alle spalle di Andreoli, come detto tanti nomi conosciuti, partendo dal secondo Luca Bigarelli a quota 26 punti, uno in più di Gabriele Gatti (FOTO), schiacciatore classe 2007 della Emmeti VGM, e due in più di un quartetto condotto dal ritrovato Luca Sartoretti della Kerakoll, insieme con altri elementi già ben piazzati nelle classifiche, come Christian Bertazzoni della Moma Anderlini, e delle ragazze Giulia Vincenzi della Studio Logica 2 Invicta, e Greta Pecorari (FOTO) della Zerosystem S.Damaso.

CLASSIFICHE. Con ben 20 giocatori sopra quota 20 punti, ovviamente qualcosa cambia anche elle classifiche, anche se nella Generale, e nella classifica a punti, comanda sempre Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150: in realtà il suo vantaggio si riduce in entrambe le graduatorie, proprio per la prepotente risalita di Andreoli, che scalza Francesco Venuta, SuperBomber 2023, dalla seconda piazza: esce dalla Top Five Martina Romani della Libertas Fiorano a vantaggio di Bigarelli, mentre Nicola Marchesi rimane quinto proprio davanti alla Romani. Rientrano nella Top Ten Rachele Natali della Drago Stadium ottava, Elena Susio della BSC Sassuolo decima, e soprattutto Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi, che però mantiene saldamente il primo posto nella classifica relativa alle sole gare del 2024, con 25 punti di media nella quattro gare disputate.