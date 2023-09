’Annihilation’, i Devangelic in tour

Il tour ’Annihilation’ passa da Modena, domenica (il 10) in un concerto con Devangelic (nella foto), Olkoth e Dr.Gore al Centrale 66, di Via Nicolò dell’Abate 66. La band death metal. Formatisi nell’agosto 2012 a Roma la band entra nel rinomato 16th Cellar Studio di Roma per registrare due tracce promozionali.

Grazie a questa promo la band firma un contratto con l’etichetta statunitense Comatose Music nel gennaio 2013. L’album di debutto ’Resurrection denied’, registrato ancora una volta al 16th Cellar Studio, viene pubblicato nel giugno 2014 da Comatose Music. Accolto da fan e critica, forse come uno degli album più brutali, i Devangelic si sono costruiti una forte base di fan a livello internazionale e sono andati in tour negli Stati Uniti nel giugno 2014 e in Europa nel settembre 2014. Tra il 2014 e il 2017 i Devangelic hanno partecipato a diversi festival internazionali come Deathfeast Open Air, Purulent Deathfest, Gothoom Open Air, Hellprint Day in Indonesia e Berlin Deathfest.