Asilo a fuoco in via Malcantone C’è l’ipotesi dell’atto vandalico

Potrebbe essere doloso l’incendio che, ieri pomeriggio poco dopo le 17, si è sviluppato nell’ex asilo parrocchiale di via Malcantone a San Possidonio, intitolato a Silvia Beatrice Varini. Sul posto, a domare le fiamme propagatesi in una stanza del primo piano, sono intervenuti tre automezzi dei vigili del fuoco da San Felice e Mirandola. A regolare il traffico il comandante del presidio concordiese dei vigili dell’Unione Claudio Rossi e i carabinieri di Mirandola. A dare l’allarme, avvertito da un passante allertato dal fumo, che usciva dalla finestra, Andrea Varini educatore del doposcuola organizzato nell’ex scuola materna dalla parrocchia. "Ho aperto la porta dell’asilo per la lezione alle 15,10 e l’ho chiusa al termine averso le 17. Hanno partecipato 10 studenti delle medie e 2 delle superiori. Alle 17,40 sono stato avvertito e ho chiamto i pompieri". L’intervento di spegnimento si è protratto fino alle 19. "L’asilo chiuso dal 2021 – ricorda il parroco – viene impiegato per le lezioni di doposcuola nelle tre aule al pianterreno mentre l’incendio si è sviluppato al piano di sopra. Un eventuale intruso rimasto all’interno dopo la chiusura può facilmente uscire dalla porta laterale dotata maniglione antincendio che immette nel parco giochi". Flavio Viani