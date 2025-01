Asilo nido in arrivo a Bomporto: "La struttura ospiterà 21 bambini"

A Solara aprirà un nuovo nido d’infanzia. Con questa apertura si amplia la proposta educativa sul territorio bomportese. La struttura ha trovato posto nei locali fino al 2024 occupati dalla scuola materna parrocchiale e dispone di più di 300 metri quadri capaci di accogliere 21 bimbi dai 9 ai 36 mesi. Il nuovo servizio, gestito dall’Unione del Sorbara, consente di soddisfare più della metà delle richieste in lista d’attesa nella graduatoria comunale. "Di questo – dice la sindaca Tania Meschiari – siamo molto orgogliosi. La struttura è in affitto dalla Parrocchia di Sorbara che precedentemente gestiva una scuola materna. Abbiamo ipotizzato un contributo di avviamento a rendicontazione, che si stima di qualche migliaio di euro, al proprietario dei locali per l’adeguamento delle normative di sicurezza oltre all’affitto annuo. Inoltre, restituiamo un servizio all’infanzia che si era interrotto a giugno 2024. L’apertura del Nido è stata resa possibile anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna: le risorse regionali, destinate alla gestione delle attività, hanno permesso un incremento dell’offerta di posti disponibili e riservati alle famiglie con Isee entro i 40mila euro". Il nuovo nido, il cui nome sarà individuato insieme alle famiglie, offre ampi spazi da dedicare alle attività per i bambini, ma utilizzabili anche dalle famiglie per eventi di promozione della cultura dell’infanzia. La gestione delle attività educative è affidata ad un gestore esterno autorizzato e accreditato dall’Unione del Sorbara (’Aliante’, che sta già gestendo il servizio per il comune di Bomporto ndr.).

La produzione dei pasti è affidata a una ditta specializzata del settore e il menù è autorizzato dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Azienda Ausl di Modena. La struttura verrà inaugurata domani alle 10.30 davanti alla sindaca e alla neo assessora a e Scuola della Regione Emilia-Romagna, Isabella Conti.

Alberto Greco