Budri ’schiera’ la giunta: "Giovani e competenti"

Composta la squadra di giunta che affiancherà Letizia Budri, la prima sindaca donna della Città dei Pico. Sua vice sarà Marina Marchi, già assessore alla Cultura nella giunta dell’ex sindaco Alberto Greco, che è risultata la più votata nella lista "Letizia Budri Sindaco", che guida la coalizione vittoriosa del centrodestra. Mirandola, pertanto, dopo la vittoria del centrodestra nel ballottaggio del 23 e 24 giugno, si prepara ad inaugurare la nuova legislatura. Al fianco della sindaca ci saranno tre donne e due uomini. "Una squadra giovane, competente e pronta – ha detto Budri - a mettersi al servizio della comunità". Risolti gli ultimi nodi politici e formali nella giornata di ieri la sindaca è stata in grado di ufficializzare la composizione della squadra che verrà presentata alla Città nel corso del Consiglio comunale di mercoledì 10 luglio, in via di convocazione. Oltre alla Marchi, ci saranno Marco Donnarumma, quota Lega, segretario cittadino del Carroccio, sospinto dalle 110 preferenze raccolte, il secondo del suo partito dietro al segretario provinciale Guglielmo Golinelli, e poi Luca Carafoli, quota "Letizia Budri Sindaco", terzo eletto della lista, Lisa Secchia, quota Fratelli d’Italia, seconda eletta del partito della Meloni e, infine, Federica Luppi, unica esterna, che nell’ultimo anno era entrata nella giunta Greco e che è anche consigliere comunale a Concordia.

"Presento con grande soddisfazione questa squadra di governo, che ritengo – commenta Budri – una perfetta sintesi fra capacità relazionali, professionali ed esperienza (nonostante un’età media inferiore a quella di molte altre amministrazioni), caratteristiche che ritengo fondamentali per affrontare al meglio il percorso che ci attende. Donne e uomini accomunati da un grande entusiasmo e rispettivamente portatori di una visione in grado di rappresentare al meglio la nostra comunità. Elementi – conclude Budri - cardine della nostra azione saranno la partecipazione e il rapporto diretto con la cittadinanza". Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio, la proposta che verrà avanzata all’assemblea sarà quella del consigliere di Forza Italia Antonio Tirabassi, persona stimata e di equilibrio. La sindaca manterrà per sé le deleghe a Sanità, Protezione Civile, Comunicazione, Personale, Edilizia Urbanistica e Aimag, mentre Marchi avrà le deleghe a attuazione del programma, Istruzione e Formazione, Cultura, Start Up e Innovazione, Fondazione Andreoli, Ater.

