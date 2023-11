Carte di identità, tempi lunghi. Servono 70 giorni di attesa. Ma più rilasci per le urgenze

Tempi ancora lunghi per il rilascio delle carte di identità elettroniche, si parla di 60-70 giorni dalla richiesta: le nuove assunzioni con conseguente apertura di più sportelli non sono ancora entrate a regime. Nel frattempo però il Comune ha potenziato le risposte per le urgenze documentate, con almeno una trentina di carte di identità rilasciate al giorno.

A riferirlo è il Comune dopo che a settembre il caso era finito in Consiglio comunale. I ritardi segnalati dai cittadini avevano mosso il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Giovanni Silingardi a chiedere spiegazioni alla giunta sui tempi di consegna di Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e rilascio Carte d’identità elettroniche (Cie) all’Anagrafe. Il consigliere, denunciando tempi di attesa di oltre due mesi, aveva chiesto "quali siano attualmente le modalità di erogazione dei servizi anagrafici, come mai per gli appuntamenti occorra aspettare mesi e se si ha in previsione una riorganizzazione dei servizi che preveda ad esempio punti di accesso ed orari diversificati in modo da facilitare l’utenza che ha caratteristiche ed esigenze diverse".

L’assessora Ludovica Carla Ferrari aveva risposto che "all’Anagrafe sono in corso le procedure per assumere nuovo personale e ciò consentirà di ridurre i tempi di attesa per Carte d’identità elettroniche (Cie) e Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)". Nel dettaglio aveva riferito che "la situazione è temporanea e non è certo l’ottimale, ma è determinata da una carenza di risorse umane dovuta a un avvicendamento di personale che comporta purtroppo l’apertura di soli 4-5 sportelli rispetto ai previsti 6-7, più ovviamente le urgenze. Ci attendiamo che entro fine anno i tempi di attesa tornino a diminuire rientrando nei 15-30 giorni di attesa". Uno dei motivi del rallentamento era dovuto al fatto che "sugli sportelli è ricaduta l’attività precedentemente svolta in convenzione dalle edicole: avevamo un servizio che funzionava molto bene che era quello dell’accesso a 22 edicole convenzionate in città per ottenere certificazioni con il sistema Io certifico. A seguito di circolare del ministero dell’Interno – ha proseguito – abbiamo però dovuto fermarlo, con significative ricadute sugli uffici".

Al momento la situazione non è migliorata, per ottenere una carta di identità elettronica occorrono ancora 60-70 giorni, proprio perché le nuove assunzioni devono ancora andare a regime. In compenso però, come si accennava, è stato potenziato il servizio di rilascio dei documenti per motivi di urgenza.

Ma come si fa e quali i motivi per cui è possibile ottenere la carta di identità in via urgente? Devono essere ragioni di viaggio, di salute, partecipazione a gare, ad appalti o a concorsi pubblici, furto o smarrimento (in assenza di altri documenti validi e solo per i cittadini maggiorenni), iscrizioni a scuole e università. Viene considerata urgenza solamente la motivazione che rientra nelle due settimane successive al giorno della richiesta e in assenza di altri documenti validi.

Per dimostrare invece di avere diritto al documento urgente occorre esibire l documentazione del motivo (biglietto aereo, prenotazione del traghetto, prenotazione alberghiera, ecc), una fototessera (due nel caso si renda necessaria l’emissione del documento cartaceo), il codice fiscale, la carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata (in caso di smarrimento o furto occorre portare la denuncia)