Caserma dei carabinieri, Fd’I al Comune: "Si sapeva che era un progetto impossibile"

È botta e risposta tra Fratelli d’Italia e amministrazione comunale sulla questione della nuova caserma dei carabinieri che dovrebbe ospitare, contestualmente, anche una vera e propria Compagnia, in luogo dell’attuale Tenenza. La capogruppo di Fratelli d’Italia, Roberta Garibaldi, osserva: "Nonostante le roboanti dichiarazioni dell’amministrazione comunale, Fratelli d’Italia evidenzia come, da ben due anni, fosse già noto che la realizzazione di tale progetto fosse estremamente improbabile (l’Arma ha infatti bocciato il progetto, ndr). È inaccettabile che, pur essendo a conoscenza di questa realtà, si sia scelto di alimentare false speranze nella cittadinanza. Utilizzare un tema così delicato come la sicurezza per meri scopi propagandistici, sapendo già che la promessa non poteva essere mantenuta, è un atto di irresponsabilità politica senza precedenti. Che l’amministrazione comunale si scusi con i cittadini per aver alimentato false aspettative. Che si avvii una seria riflessione sulle reali priorità in materia di sicurezza. Fratelli d’Italia continuerà a monitorare attentamente la situazione".

Replica il sindaco Giovanni Gargano: "A chiedere scusa ai cittadini deve essere Fratelli d’Italia: è inaccettabile che si cerchi di mistificare la realtà per coprire le evidenti responsabilità di un governo incapace di garantire la sicurezza nei territori. Peccare di concretezza e professare cose irrealizzabili sono caratteristiche che non appartengono al sottoscritto, ma evidentemente a chi si riempie la bocca di parole e che poi, nei fatti, è immobile. Quante azioni hanno messo in campo i consiglieri di Fratelli d’Italia per sostenere la nostra battaglia?...Noi non ci fermiamo qui. Continueremo a portare avanti questa battaglia e a far sentire la voce della nostra comunità nelle sedi più alte, scrivendo al Presidente della Repubblica".

m.ped.