Caso, un ingresso frizzante. Per Santoro corsa e grinta

GAGNO 6 Un brivido sul tiro di Zuelli nella ripresa che batte sulla parte superiore della traversa, reattivo su tiro di Shpendi. Poi viene impegnato poco.

DELLAVALLE 6,5 Disciplinato in fase difensiva, sempre disponibile ed agile nelle ripartenze, continua a mostrare le sue buone qualità di ‘ragazzo del Fila’.

CALDARA 6 Gli attaccanti apuani negli ultimi venti metri non sono quasi mai incisivi, e lui se la cava sempre senza grossi problemi sfruttando esperienza e senso della posizione. Suo il colpo di testa che ha propiziato il gol di Cauz.

CAUZ 7,5 Da desaparecido a migliore dei gialli. Sblocca con un tocco in tap in una gara sin lì complicata, diventando il quattordicesimo marcatore stagionale, e sublima la sua prestazione a metà ripresa togliendo letteralmente a Cerri un pallone che l’attaccante apuano stava per ribadire in porta. Gara da ricordare.

BATTISTELLA 5 Continua il momento non felice del centrocampista, oggi tra l’altro uno degli ex di giornata. Un buon assist per Palumbo nel primo tempo non bilancia i troppi errori in impostazione. (26’ st Magnino 6 Entra quando la squadra si mette in trincea a difesa del vantaggio, e fa il suo).

GERLI 6,5 La sua diventa giocoforza una gara più di lotta che di governo, ed è in fase di contenimento che si sente maggiormente la sua presenza .

SANTORO 6,5 Generoso come sempre gli accade, gioca una gara in cui sopperisce con corsa e grinta ai pochi errori in fase di controllo.

PALUMBO 7 Un primo tempo che inizia a corrente alternata, poi colpisce un palo esterno sulla 0 a 0. Batte la punizione che genera la rete di Cauz, e mette al sicuro il risultato sfruttando a dovere il gran assist di Caso. (39’ st Zaro sv Entra per rafforzare la squadra nel momento dell’ultimo forcing apuano).

IDRISSI 5,5 Gara di gamba, nella quale però difetta in precisione, perdendo in uscita più di un pallone. (39’ st Cotali sv Si fa vedere con un tiro da fuori negli ultimi minuti che termina alto).

DEFREL 5,5 La buona notizia è che per l’ora in cui rimane in campo mostra una condizione fisica finalmente in crescendo, la cattiva è che fatica a tenere su la squadra e a trovare palloni giocabili. Ha ancora margine e questo può generare ottimismo per il prossimo futuro. (16’ st Abiuso 5,5 Entra in un momento della partita non facile, trovandosi spesso da solo in mezzo alla difesa marmifera, ma allo stesso tempo non gli riesce la cosa spesso a lui più congeniale, ovvero quelle sponde che fanno guadagnare metri alla squadra).

BOZHANAJ 6 Parte in modo piuttosto frizzante giocando aul settore sinistro dell’attacco canarino. Cala nella ripresa e Mandelli lo toglie. (16’ st Caso 6,5 Pochi secondi dopo il suo ingresso conquista subito una punizione da posizione pericolosa, Qualche minuto di pausa, poi in contropiede offre a Palumbo una gran palla per la rete della sicurezza e chiude la gara in crescendo. Anche lui mostra una condizione fisica confortante, da affinare ulteriormente in questi quindici giorni di sosta ).

Alessandro Bedoni