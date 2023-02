Cavazzi, lavori per 2,3 milioni: ipotesi container per 8 classi

Grazie ad un finanziamento Pnrr di oltre 2,3 milioni di euro arrivato a fine gennaio, la Provincia presto adeguerà a livello sismico tutta la ‘ala vecchia’ dell’istituto Cavazzi-Sorbelli di Pavullo. E’ infatti in fase di completamento la parte di progettazione che precede la gara d’appalto e, infine, la fase di esecuzione. I lavori potrebbero partire già nel prossimo autunno e dureranno almeno un anno e mezzo; la conclusione dovrà necessariamente essere entro l’inizio del 2026. Ieri mattina, a scuola, il presidente della Provincia Fabio Braglia ha presieduto un primo vertice assieme al dirigente scolastico Stefano Graziosi, al sindaco Davide Venturelli, ai docenti, alla presidente del Consiglio d’istituto e a diversi ingegneri. In totale, sarebbero 22 le classi ‘toccate’ dai lavori; per quanto possibile, si procederà ad una rimodulazione delle aree interne alla scuola ma – secondo la Provincia – per 8 classi andrebbe comunque trovata una soluzione diversa. La possibilità che sembra aver convinto più delle altre in primo luogo i docenti presenti è quella di posizionare temporaneamente alcuni container in uno dei parcheggi davanti alla scuola: "E’ ancora presto per parlare con certezza della logistica – spiega il dirigente scolastico Stefano Graziosi –. Ritengo che mettere in sicurezza la scuola debba essere la priorità, considerato anche i diversi finanziamenti che si possono trovare oggi, a costo di essere disposti ad alcuni sacrifici: probabilmente si andrà verso una rimodulazione degli spazi interni, e alcune classi dovranno essere collocate in un altro edificio, oppure nei container, per i prossimi due anni scolastici. E’ chiaro che spostare alcune classi in un luogo lontano dalla scuola renderebbe tutto più complicato. Noi, come istituto, alla Provincia abbiamo chiesto di avere certezze dal punto di vista delle tempistiche".

Richiesta maturata a valle dei ritardi nella riapertura dei sotterranei dell’istituto, tuttora inagibili. Con questa occasione, la speranza è che si possano finalmente completare tutti i lavori e la scuola – con anche la nuova palestra da ulteriori 900 mila euro di finanziamento – possa tornare a godere in sicurezza di tutti gli spazi didattici.

"Dall’incontro è emersa la chiara necessità di trovare in tempi rapidi spazi adeguati che consentano di limitare i disagi durante i lavori – sottolinea il presidente della Provincia Fabio Braglia –. Ringrazio l’amministrazione comunale di Pavullo per la preziosa disponibilità, con la quale già da tempo stiamo cercando spazi per ricollocare temporaneamente le 8 classi che avranno bisogno di aule. Il Pnrr ci offre un’occasione irripetibile per avere risorse, pur sapendo che questo creerà disagi, necessari tuttavia per avere scuole più sicure, efficienti ed innovative".

Riccardo Pugliese