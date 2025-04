Chiuso il percorso ciclopedonale della Fola

Il sindaco del Comune di Riolunato, Lorenzo Checchi, ha di recente firmato un’ordinanza di chiusura di un tratto del sentiero ciclo-pedonale del ponte della Fola, che corre a lato del torrente Scotenna. Questo percorso era già stato chiuso nel 2019 a seguito di caduta massi, ma si sperava potesse essere nuovamente riaperto. Invece il recente sopralluogo dei rappresentanti tecnici dei Comuni di Riolunato e di Pievepelago (in cui ricade parte del percorso) e dei Parchi Emilia centrale (realizzatore dell’opera), ha evidenziato "che la situazione di pericolo non solo non è rientrata, ma è peggiorata tanto che le transenne a suo tempo posizionate per cercare di arginare almeno in parte la caduta sono state divelte". Quindi è stato sottoscritto il nuovo provvedimento di chiusura e di apposizione di nuove transenne di chiusura dell’area a rischio "fino al cessare dell’emergenza".

L’Ente Parchi realizzò il sentiero ciclopedonale nel 2015 con un contributo del GAL. Il percorso, era stato già interessato nel 2018 da una caduta di massi ed è stato ripristinato dall’Ente Parchi col Comune di Riolunato. Nuovo provvedimento di chiusura nel maggio 2022 a seguito della caduta di massi dalle pendici sovrastanti, che compromise la parte più esposta del cammino pedonale. In seguito il Parco ha ravvisato "la necessita di un intervento di messa in sicurezza risolutivo più rilevante del previsto con l’installazione di un robusto paramassi di contenimento, alla stregua di quelli stradali, struttura che dovrà mettere al sicuro i tre-quattromila metri del tratto interessato dal rischio di crollo". L’Ente Parchi si sta adoperando per reperire le risorse economiche necessarie all’intervento, di concerto con i Comuni di Riolunato e Pievepelago.

g.p.