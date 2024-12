Chiuso per più di quattro anni. Oggi riapre il ponte sul Panaro

Come un (attesissimo) regalo di Natale, oggi a mezzogiorno riaprirà il ponte vecchio di Finale, un collegamento fondamentale tra la cittadina e le località del Ferrarese e del Bolognese. Il ponte sul fiume Panaro era stato chiuso dal settembre 2017 al gennaio 2018, poi riaperto temporaneamente al traffico con limitazioni di carico, e definitivamente ri-chiuso nel maggio 2020: dunque sono stati necessari quattro anni e mezzo e un complesso iter progettuale e burocratico per poter arrivare a questo ‘ritorno’. Concluse le prove di carico e i lavori di allestimento, il ponte è di nuovo percorribile ma non più a doppio senso di marcia, come in passato. Infatti, sui due lati del ponte sono state ricavate due corsie speciali, un passaggio pedonale e una pista ciclabile. Dunque i veicoli potranno attraversare il ponte soltanto a senso unico alternato: i passaggi saranno regolati da impianti semaforici sulle tre vie d’accesso al ponte, due dalla parte dell’abitato di Finale, l’altra dal quartiere Crocetta. Occorreranno sicuramente alcune settimane di ‘rodaggio’ per valutare i flussi di traffico, soprattutto negli orari di punta: lo stesso Comune di Finale annuncia che servirà "una sperimentazione di alcuni mesi" per individuare i tempi di accensione dei vari semafori, e solo successivamente verranno installati gli impianti semaforici definitivi. La riapertura del collegamento era particolarmente attesa, in particolare da quanti abitano o lavorano oltre il ponte che in questi anni sono stati costretti a lunghe deviazioni: allo stesso modo i commercianti sperano che il ‘ritorno’ del ponte possa riportare a Finale i clienti storici che non riuscivano più a raggiungere facilmente il centro della cittadina.

