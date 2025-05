Cittadinanza al Duce, Anpi: "Procedete uniti"

"Anpi accoglie positivamente la questione aperta da Forza Italia, auspicando che, questa volta, ci sia la più ampia convergenza del Consiglio comunale. Forse, dopo 101 anni, questo capitolo verrà finalmente chiuso". Lucio Ferrari, presidente della sezione locale dell’Anpi, interviene in merito alla mozione con cui il consigliere Michele De Rosa di Forza Italia chiede la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini.

"A proposito della discussione sulla revoca della cittadinanza Mussolini – afferma Ferrari – è stato detto che non si può negare o cancellare la storia. La storia, non la narrazione tendenziosa di qualcuno, sul conferimento della cittadinanza onoraria a Mussolini è chiara e documentata: nel maggio del 1924, il Consiglio comunale di Carpi ha provveduto al conferimento a seguito di un telegramma del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Mussolini, con il quale venivano ‘sollecitati’ i Consigli comunali a conferire la cittadinanza onoraria: non è trattato, quindi, di un atto volontario e libero".

"Adesso, nell’Italia della Costituzione repubblicana, democratica ed antifascista -prosegue – è indispensabile un nuovo atto politico che, libero da ogni condizionamento, riscatti la nostra istituzione comunale dall’umiliazione subita. Inoltre, reputiamo importante che ogni forza che affonda le proprie radici nella lotta di liberazione dal nazifascismo, sappia trovare il coraggio di esporre il proprio pensiero rimanendo coerente con le proprie radici. Un coraggio ed una coerenza che, soprattutto oggi e nelle contingenze attuali, che ogni forza politica dovrebbe assumere, superando i tatticismi ed i calcoli di convenienza che poco hanno a che fare con i grandi valori che devono guidare l’umanità".

Sul tema della delibera di De Rosa, interviene anche il referente cittadino di Forza Italia Massimo Barbi: "Troviamo davvero surreale chi ha giustificato la propria contrarietà alla mozione, con la frase ‘ci sono altre priorità’; è ovvio che ci sono anche altre priorità, e infatti Forza Italia Carpi ha presentato mozioni, che verranno discusse a breve, per esempio su viale Nicolò Biondo e sull’eliminazione dell’incrocio tra via Cavour e Volturno, e quella sul potenziamento dell’illuminazione pubblica, senza dimenticare la nostra battaglia contro l’ampliamento della Ztl centro storico. Quello che troviamo davvero incredibile è come si possa seriamente affermare che tale mozione ‘rallenti il funzionamento del Consiglio comunale, togliendo tempo ai temi prioritari della città’, quando per votarla ci vogliono pochi minuti, se davvero tutti ne condividono il contenuto". Maria Silvia Cabri