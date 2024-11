"Così ho trovato la casa svaligiata dai ladri"

"Mia figlia, che ha 22 anni, mi ha già detto che lei a casa da sola non resta più". Le paure della giovane sono solo una delle conseguenze con le quali Maria Cristina Ottani, ben nota a Formigine, dove abita, anche per il suo ruolo di capogruppo della lista civica ‘Per cambiare Formigine’ in consiglio comunale, sarà costretta suo malgrado a fare i conti A seguito di quanto le è accaduto domenica sera. Quando, rincasando verso le 22 insieme al marito, ha trovato la propria abitazione saccheggiata. "Hanno rotto il vetro della porta finestra e sono entrati in casa mettendo tutto a soqquadro alla ricerca della cassaforte". Siamo in via Tassoni, zona residenziale non lontano dalla Giardini: il blitz dei ‘soliti ignoti’, probabilimente professionisti, si è verificato verso le 20, "orario, peraltro, in cui di solito, soprattutto la domenica siamo a casa: si vede che doveva andare così e a questo punto – commenta Ottani – meglio che a casa non ci fosse nessuno". Ottani ha già sporto denuncia ai Carabinieri, ma mostra ovvio scetticismo nei confronti di indagini rese particolarmente difficili dal fatto che "nessuno dei vicini ha visto e sentito nulla, ed in questa zona non ci sono dispositivi di videosorveglianza che possano aiutare le forse dell’ordine a ricostruire l’accaduto". Che, stando ai fatti, si concretizza in un furto in abitazione che "rilancia – conclude Ottani – il problema della sicurezza in città. Non voglio strumentalizzare quanto accaduto chiamando in causa le politiche dell’Amministrazione, ma mi piace ricordare che il territorio chiede da tempo più controlli e il rafforzamento degli organici della Polizia Locale e delle forze dell’ordine, ma il tema sicurezza viene, a mio avviso, colpevolmente sottovalutato quando invece di notizie di episodi come quelli di cui sono stata vittima si ha notizia con frequenza allarmante".