Daniela Agata Aiello è morta a 17 anni dopo essere stata travolta sulle strisce a Modena: chi era la vittima

Il punto in cui il Suv ha investito le due ragazze

Per approfondire:

Modena, 4 febbraio 2023 – Non ce l’ha fatta e si è spenta, 5 giorni dopo l’incidente, la 17enne investita con l’amica sull’attraversamento pedonale di viale Monte Kosica domenica sera. Daniela Agata Aiello, nata a Catania e domiciliata tra Modena e il Reggiano, è morta nelle prime ore di ieri per le ferite riportate. Ancora grave l’amica, una 18enne di Sassuolo.

Le due ragazze sono state centrate in pieno dal Suv guidato da un calciatore 32enne mentre attraversavano a piedi il viale, in corrispondenza delle strisce pedonali ’governate’ da semaforo, verso la stazione dei treni. "Non ho potuto evitarle, sono passate con il rosso, l’hanno visto tutti. Avevo la visuale nascosta dall’auto che mi precedeva sulla destra, sono sbucate all’improvviso"; continuava a dire l’automobilista, un calciatore emiliano, appena dopo l’incidente.

Le due amiche sono state sbalzate sull’asfalto, facendo un volo di circa 10 metri, e le condizioni della 17enne erano apparse subito disperate al 118, che l’aveva trasportata all’ospedale di Baggiovara dove è deceduta ieri.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Modena: l’incidente, rilevato dalla pattuglia infortunistica che si è trattenuta ore in viale Monte Kosica, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona stazione e la dinamica appare chiara agli inquirenti, che hanno trasmesso gli atti alla Procura dopo aver sentito alcuni testimoni.

Purtroppo, l’evoluzione tragica dell’incidente porterà il pm titolare dell’inchiesta a indagare per omicidio stradale.

Il Suv Mercedes del calciatore, sotto choc per l’accaduto, è stato posto sotto sequestro mentre il ragazzo è risultato negativo all’alcol test.

La notizia della morte della ragazza ha gettato nel dolore i familiari, che abitano nel comprensorio ceramico Reggiano, e i tanti amici della giovane, una 17enne piena di vita che come tanti coetanei amava fare video divertenti sui social a tempo di musica.

L’incidente era apparso subito gravissimo, ma la speranza che la ragazza potesse farcela non aveva mai abbandonato chi la amava: fino a ieri mattina quando purtroppo la giovane è deceduta nel reparto di terapia intensiva in cui era rimasta, aggrappata alla vita, per ben 5 giorni. Gravi, purtroppo, anche le condizioni dell’amica, di un anno più grande, con cui Daniela aveva trascorso la domenica pomeriggio.