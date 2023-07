Dieci, Cervi e Ughetti sul palco insieme Cinquant’anni di emozioni e parole in note

di Leo Turrini

Cinquant’anni di musica e parole. Di note e di emozioni. Seguendo percorsi di vita diversi ma paralleli. Senza perdersi di vista.

Marco Dieci, Gigi Cervi e Claudio Ughetti (nella foto sotto) erano ragazzi, quando lì contaminò la pazza idea di rendere meno noiosa l’esistenza spendendo talenti ed energie su una chitarra, su un basso, su un pianoforte, su una fisarmonica, su una batteria…

Mezzo secolo così, in nome di una amicizia collettiva in cui giocò un ruolo importante anche Pierangelo Bertoli, il poeta di ’Eppure soffia’. Insieme ad altri sassolesi doc, Marco e Gigi e Claudio ne sono stati complici, contribuendo a divulgare una cultura popolare figlia di un territorio che mai hanno smesso di amare.

E così, incuranti del tempo che passa, resistendo all’usura della post modernità, i Tre Moschettieri domani celebrano le nozze d’oro con il palcoscenico. Lo faranno dalle 21 presso il circolo Alete Pagliani, in via Monchio (ingresso libero, per prenotare la cena telefonare allo 0536-807115).

Alle canzoni di un repertorio senza età aggiungeranno l’anedottica di una vita al cubo, perché in fondo lo hanno sempre saputo, sin dall’alba degli Anni Settanta, che l’arte li avrebbe resi indivisibili, inseparabili e infine indispensabili per chi si ostina a credere che Sassuolo non sia solo la capitale della ceramica, ma un luogo dell’anima. Oggi come mezzo secolo fa.