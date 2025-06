Distretto ceramico allagato. Iniziata la conta dei danni: "Serve lo stato di calamità, abbiamo bisogno di fondi"

La quiete dopo la tempesta. La giornata di ieri ha visto le amministrazioni comunali del distretto ceramico predisporre la ‘conta dei danni’ a seguito del fortunale che ha mandato sott’acqua buona parte dei territori di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo, allagando cantine, garage e abitazioni oltre a parte del municipio di Formigine e i bagni dello Sportello del Cittadino di Fiorano – ma anche, ad esempio, la chiesa di Madonna di Sotto, a Sassuolo – e danneggiando parchi e strade, strutture pubbliche e private. Con 60 mm di pioggia caduti in meno di due ore in alcune zone, "superando di molto il precedente picco dello scorso autunno", i sindaci uniti si appellano alla Regione per ottenere dal Governo lo stato di calamità e fondi.

A Fiorano, dove le immagini dell’allagamento della Pedemontana hanno fatto il giro del web, tutte le strade bloccate sono state riaperte, ed altrettanto è accaduto a Sassuolo, dove erano stati chiusi tutti i sottopassaggi, e dove le ruspe, fino a ieri pomeriggio, erano al lavoro per liberare dal fango e dai detriti parte dei parcheggi dell’ospedale cittadino, che solo nella tarda mattina ha consentito nuovamente l’accesso dall’ingresso principale, parzialmente allagato. Resta invece ’fuori uso’ fino a venerdi, sempre a Sassuolo, la biblioteca per ragazzi ‘Leontine’ per verifiche tecniche.

Meno critica la situazione a Maranello, dove la normalità era stata ripristinata, con la riapertura dei sottopassi di Pozza e Bell’Italia, già nella serata di lunedi, e dove ieri erano in corso sopralluoghi presso gli edifici pubblici, gli impianti sportivi e i parchi cittadini. A Formigine, l’Amministrazione ha coordinato i lavori per far fronte soprattutto alle esigenze dei privati, che hanno visto l’intervento dei tecnici e dei volontari della Protezione Civile, oltre che dei Vigili del Fuoco, attivando anche servizi per aiutare le persone a sgomberare cantine e garage grazie alla collaborazione con associazioni del territorio come gli Scout, gli Highlanders Rugby Formigine e la Podistica formiginese, che si sono resi disponibili a ‘dare una mano’.

Tornando a Fiorano, le verifiche effettuate presso le scuole d’Infanzia Il Castello e Arcobaleno non hanno riscontrato problemi, come anche quelle effettuate presso i centri sportivi.

In accordo con Hera, i Comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello hanno inoltre attivato un servizio straordinario di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti destinato esclusivamente ai cittadini che hanno subito danni a causa dell’allagamento di cantine, garage o piani interrati. Il servizio è stato predisposto per agevolare lo smaltimento dei materiali danneggiati e viene attivato contattando i Comuni stessi. Che, con i sindaci e di concerto con la presidenza della Provincia di Modena, ieri hanno richiesto alla Regione l’attivazione dello stato di emergenza e la dichiarazione di calamità naturale. Il nubifragio ha infatti provocato allagamenti diffusi, danni a strutture pubbliche come scuole e palestre, abitazioni e imprese colpite, circolazione compromessa, eventi sospesi e un ampio patrimonio verde da ripristinare in sicurezza. "Un evento meteorologico straordinario – dichiara il presidente dell’Unione Comuni Distretto Ceramico Matteo Mesini – ha messo a dura prova la tenuta del territorio: chiediamo che la Regione si faccia portavoce presso il Governo delle nostre istanze, per ottenere risorse straordinarie e attivare percorsi di ristoro efficaci per cittadini, imprese e amministrazioni locali". Non mancano le polemiche, anche politiche, e c’è chi ricorda un allagamento ’fotocopia’ 25 anni in via Ghiarola Nuova.