Ecco il supercinema estivo. Amcm, avanti col recupero: "Nella nuova arena tanti film sotto le stelle"

Andare al cinema e guardarsi un film abbracciati, senza la scomodità di un bracciolo o altri ostacoli a dividere chi ha voglia di scambiarsi coccole.

Lo permettono le dieci ’panchine love’ installate nel nuovo Supercinema estivo di Modena. La nuova sala all’aperto che, con 800 posti a sedere, è la seconda arena estiva in Emilia-Romagna dopo la Puccini di Bologna, è stata completamente rinnovata con una spesa di 750mila euro.

Una delle novità principali è l’ingresso, spostato da via Sigonio alla nuovissima piazza Panini, dentro il parco della Creatività realizzato nel comparto ex Amcm.

Le altre novità sono lo schermo, l’impianto audio, il parcheggio interrato con accesso gratuito la sera, una biglietteria e bar del tutto riqualificati, doppi servizi igienici e maggiore accessibilità per le persone in carrozzina. La platea è suddivisa in aree colorate (rosso, verde e beige) in vista della numerazione dei posti, se e quando si deciderà di farla; per ora il pubblico potrà sedersi dove vuole. Il biglietto costa 6,50 euro, la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo; chi acquista il biglietto on line su www.webtic.it accede direttamente alla sala. I biglietti non utilizzati non saranno rimborsati.

La stagione inizia giovedì 20 giugno con la proiezione di ’Palazzina LaF’, il film che segna l’esordio alla regia di Michele Riondino, il quale ne è anche protagonista insieme a Elio Germano. Riondino incontrerà il pubblico prima della proiezione per spiegare come nasce la storia dell’Ilva di Taranto e delle sue ricadute sul territorio tarantino, nel quale lui stesso è nato e cresciuto.

Venerdì 21 giugno, invece, al Supercinema estivo si potrà vedere ’Buena Vista Social Club’, il film culto di Wim Wenders riproposto nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. La pellicola del 1999 che mostra la gioventù interiore di un gruppo di anziani musicisti all’Havana sarà proiettata in coincidenza con la Festa della musica, che si celebra appunto il 21 giugno.

’Palazzina LaF’ e ’Buena Vista Social Club’ saranno i primi due di 81 film che verranno proiettati fino all’8 settembre, senza interruzioni. In pratica per quasi tre mesi ci sarà un film ogni sera. A giugno le proiezioni inizieranno alle 21,45, a luglio alle 21,30, in agosto e settembre alle 21,15.

Il Supercinema estivo darà spazio al cinema italiano con la rassegna ’Accadde domani: un anno di cinema italiano’, offerta in collaborazione con Fice (Federazione italiana cinema d’essai) Emilia-Romagna e Regione. Vedremo anche tanto cinema europeo di qualità e, ovviamente, i maggiori successi internazionali della stagione appena finita, compresi film in lingua originale.

Riondino non sarà l’unico autore che verrà a Modena per presentare un suo lavoro. Il programma è ancora in corso di definizione, ma gli organizzatori hanno anticipato che uno degli ospiti del Supercinema estivo sarà Riccardo Milani, il regista di ’Un mondo a parte’, nonché marito di Paola Cortellesi.

Dopo le restrizioni degli ultimi anni causate dal Covid e dal cantiere nell’ex Amcm, l’arena all’aperto spera di superare le 25mila presenze complessive.

Bisognerà battere la concorrenza dei campionati europei di calcio prima e delle Olimpiadi di Parigi poi, ma i modenesi hanno sempre dimostrato passione per il cinema, soprattutto quello al chiaro di luna.

L’inaugurazione del nuovissimo cinema all’aperto segue quella, di ottobre, del Parco della Creatività, l’area riqualificata tra le vie Peretti, Sigonio, Buon Pastore e Morane a due passi dal centro storico, dedicata alla creatività e all’innovazione, alla sperimentazione e alla ricerca in ambito culturale.

La nuova piazza è stata dedicata con una targa ai fratelli Panini, alla presenza di Antonio Panini, per ricordare – come previsto dal Consiglio comunale già nel 2019 – le iniziative imprenditoriali di una famiglia modenese che bene simboleggiano il tema della creatività: dalle figurine all’editoria, fino alle collezioni fotografiche e automobilistiche. Ed è proprio da lì che si entrerà appunto per raggiungere il cinema Estivo.