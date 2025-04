"Estremamente addolorati e scossi"

"Siamo scossi ed estremamente addolorati per la perdita di Stefano, da sempre conosciuto dai Servizi sociali cittadini, e per la tragedia familiare che insieme a lui ha portato via anche la mamma Claudia e il papà Giancarlo".

A nome suo, degli educatori e degli assistenti sociali che hanno seguito Stefano in tutti questi anni e più di recente anche la mamma che aveva a sua volta iniziato a frequentare un centro diurno specializzato, l’assessora a Sanità e servizi connessi del Comune di Modena vicesindaca Francesca Maletti ha espresso profondo cordoglio per la tragedia familiare che colpito la piccola comunità di Marzaglia Nuova.

"Stefano era un assiduo frequentatore di un centro socio occupazionale dove andava ogni mattina a svolgere attività laboratoriali. Tutti, educatori e altri compagni del centro, lo conoscevano e gli volevano bene; quando questa mattina non si è presentato, gli educatori hanno subito cercato di rintracciarlo per capirne il motivo. Ci stringiamo – conclude Maletti – con affetto attorno agli zii e a tutti coloro che conoscevano la famiglia, un nucleo molto unito e noto nella piccola frazione di Marzaglia Nuova".