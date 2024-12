Festa in prefettura : "Impegno civile, dodici onorificenze"

"Voi tutti siete un vero capitale sociale", donne e uomini che sanno prendersi cura degli altri e della ‘cosa comune’, con un quotidiano impegno civile. Così il prefetto Fabrizia Triolo ha accolto al Palazzo del Principe Foresto, sede di rappresentanza della Prefettura, i nuovi insigniti al merito della Repubblica italiana: otto Cavalieri, tre Ufficiali e un Commendatore che ieri mattina hanno ricevuto ufficialmente i diplomi delle onorificenze. Ognuno di loro – ha sottolineato la dottoressa Triolo – è l’esempio di come si possano spendere energie con profonda dedizione, nella coscienza di un destino comune, ovvero nella capacità di comprendere che ciascuno è parte di un tutto.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, con i sindaci delle varie località di provenienza degli insigniti. Il titolo di Commendatore è stato attribuito al professor Giovanni Pellacani che oggi dirige l’Unità complessa di Dermatologia al Policlinico Umberto I (Università La Sapienza) di Roma, dopo aver guidato per alcuni anni la Struttura complessa universitaria di Dermatologia al nostro Policlinico (fino al febbraio 2021 è stato anche presidente della Facoltà di Medicina). Sono tre i nuovi Ufficiali: la dottoressa Martina Bagnoli che per otto anni (dal 2015 al 2023) ha guidato le Gallerie Estensi e durante l’ultimo anno è stata direttrice dell’Accademia Carrara di Bergamo, Maria Carafoli, già dipendente comunale e direttrice di Modenamoremio, infaticabile ideatrice e organizzatrice di importanti eventi culturali e presidente del Panathlon club di Modena, e l’avvocato Pier Luigi Guidastri, titolare di uno studio legale, dal 2017 responsabile dell’associazione Cittadinanzattiva di Modena da cui dipende il Tribunale dei diritti del malato, nonché console onorario del Guatemala.

Fra i nuovi Cavalieri della Repubblica figurano il professor Michele De Luca, direttore del Centro di medicina rigenerativa ‘Stefano Ferrari’, fra i principali scienziati nello studio della biologia delle cellule staminali epiteliali finalizzata all’applicazione clinica, l’avvocato Pietro Lafiosca, titolare di uno studio legale con sedi nella nostra città e a Grassano (Matera) che presta attività di volontariato presso cooperative sociali di supporto alle imprese che vogliono inserire disabili nel percorso lavorativo, e la professoressa Maria Teresa Mascia, già dirigente del servizio di Reumatologia al Policlinico e docente all’Università di Modena e Reggio, presidente del corso di laurea in Terapia occupazionale, fondatrice della Banca del Tempo. Di Carpi sono Gianni Bassoli, presidente nazionale degli Acconciatori di Cna, volontario della Croce Rossa e consigliere dell’associazione ‘Insieme per le Missioni’, e Angelo Massari, carabiniere, dal 1996 all’Accademia Militare di Modena dove presta servizio presso la segreteria del comandante e si occupa dell’organizzazione degli eventi e delle cerimonie. È di Concordia il dottor Marco Della Corte, funzionario specialista scientifico presso l’Accademia Militare (capo sezione personale civile), appassionato di fantascienza e cyberpunk, attivo anche in campo teatrale con la compagnia ‘La Zattera’. Dalla Bassa arriva anche Egidio Michelini che dal 1986 fino a pochi mesi fa è stato comandante della Polizia Municipale di Cavezzo: durante la sua carriera ha contribuito all’implementazione del sistema di videosorveglianza, e qualche anno fa è stato anche protagonista del salvataggio di un motociclista caduto in un canale. Impegno didattico e sociale hanno sempre accompagnato l’attività di Mara Leoni di Vignola, che è stata insegnante (ora in pensione) presso la Direzione didattica della cittadina, di cui ha anche accompagnato l’ampliamento: ha dato vita a diverse iniziative, fra cui il Progetto Baloo che sostiene i giovani che vogliono dedicarsi a fare da tutor di alunni fragili.