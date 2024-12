Furgone abbatte l’albero di Natale: "È stata una manovra errata"

Ha fatto, come si dice in gergo, il giro del web l’albero di Natale issato in piazza a Formigine tra il castello e la chiesa parrocchiale, collassato al suolo tra lo stupore di più e gli inevitabili lazzi social che hanno soprattutto evidenziato come per fortuna, a parte che per l’albero, non si siano registrati danni di sorta a cose e persone. I più ‘temerari’ avevano addirittura paventato un atto vandalico e invece le cose sono andate in modo del tutto diverso. Nel senso che, come comunicato dall’Amministrazione Comunale nella mattinata di ieri, "l’albero è stato urtato da un veicolo commerciale in movimento. E’ in corso il ripristino, i cui costi saranno pagati dalle associazioni del responsabile, che – aggiunge l’Amministrazione formiginese - è stato individuato grazie alle telecamere si sorveglianza situate in centro storico". E’ stata una manovra errata, insomma, a causare la caduta dell’albero, sul quale non risulterebbero peraltro, pare, danni tali da impedire di ‘rialzarlo’ e posizionarlo di nuovo al centro della piazza. Cosa che è avvenuta ieri sera.