Negoziante di Formigine sparò al ladro, la pena è confermata

Modena, 17 novembre 2018 - Quando, ieri nel tardo pomeriggio, la posizione della procura generale (in aula il sostituto Pier Franco Bruno) ha ipoteticamente spalancato le porte della prescrizione, nel ‘ridimensionare’ il reato in lesioni colpose, tutti in aula hanno iniziato a pensare che per Giuliano Barbieri, il negoziante che nel 2009 a Formigine sparò a un ladro, la vicenda giudiziaria si sarebbe chiusa in modo definitivo nel giro di qualche ora al massimo. Così non è stato, perché i giudici della Corte d’Appello di Bologna di lì a poco hanno al contrario confermato in toto la condanna a tre anni ed un mese per tentato omicidio arrivata in primo grado, poco meno di dodici mesi fa. Ora gli avvocati del 72enne, Enrico Aimi e Silvia Ciancia, puntano convinti verso Roma: «Andremo in Cassazione, su questo non c’è ombra di dubbio. I margini ci sono tutti».

Storia assai pruriginosa quella del negoziante d’abiti di via Trento Trieste, come sempre quando il tema al centro è la legittima difesa ed i sui sottili confini, a volte millimetrici. Nella notte del 7 novembre di nove anni fa, Barbieri, la cui attività era già stata teatro di furti anche piuttosto pesanti, sparò al montenegrino Nenad Ljumovic, all’epoca 27enne. Il giovane, professionista in reati predatori come ampiamente dimostrato dai suoi trascorsi, faceva parte di una banda i cui due terzi si erano appena dileguati quando il commerciante, allertato dal suono dell’allarme, era sceso in strada impugnando la sua Beretta legalmente detenuta.

Un faccia a faccia col ladro, Ljumovic, e i tre colpi esplosi che colpiscono il montenegrino al mento, all’avambraccio destro e all’indice della mano sinistra (altri il commercianti li aveva appena sparati contro l’auto, contro la vetrina e, primi fra tutti, verso il cielo). Il nodo centrale di tutto il procedimento penale sta tutto qui: legittima difesa o quella pistola era impugnata in modo tale da poter consapevolmente uccidere? Per il collegio di giudici di primo grado indiscutibilmente la seconda delle due ipotesi. Ora anche la Corte d’Appello si è pronunciata in tal senso: tentato omicidio, la pena resta invariata. In attesa delle motivazioni del secondo grado (ci vorranno novanta giorni), ricordiamo che un anno fa la condanna fu sancita sulla base del fatto che Barbieri avrebbe sparato pur non essendo in una situazione di pericolo conclamato, come già aveva sostenuto il pubblico ministero Pasquale Mazzei in aula. La ricostruzione: Ljumovic (che per quel tentato furto verrà condannato a un anno e quattro mesi) stava uscendo dal negozio depredato e avrebbe fatto uno scatto verso destra, la direzione della via di fuga, non verso Barbieri. Per Aimi e Ciancia e anche il comitato di cittadini che ha abbracciato da subito l’innocenza del commerciante formiginese, tutt’altro: Barbieri si è legittimamente difeso di fronte a un pericolo che è insito nell’incontro tra un ladro e la sua vittima.

Dicono aimi e Ciancia: «Il fatto che la pubblica accusa – la procura generale, ndr – abbia concluso in maniera sintonica con la difesa, dimostra che in Cassazione avremo tutte le carte per affrontare quelle ombre tecniche che al momento vediamo nelle decisioni di primo e di secondo grado». Va aggiunto che la parte civile (ovvero i legali di Ljumovic) non si è opposta alla riqualificazione del reato sostenuta dalla procura generale. Intanto a quanto risulta del 27enne rimasto gravemente ferito nel 2009 si sono perse le tracce ormai da tempo.