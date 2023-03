Giulio Santagata "Stefano pragmatico, ma gli elettori volevano un cambio di visione"

di Gianpaolo Annese Ex ministro con il secondo governo Prodi, già parlamentare, Giulio Santagata è di recente uscito con il libro ‘l’Ira del riformista - Una politica per il futuro’ (Piemme): "Non sarà mai troppo tardi – è il senso della riflessione – per avviare riforme fiscali redistributive ma non punitive, per un welfare che sia generatore di lavoro e non alternativo all’occupazione, per promuovere un’imprenditorialità che investe e innova anziché competere al ribasso, e un’ecologia che non faccia pagare i costi della transizione ai più fragili". Santagata, la vittoria di Schlein potrebbe placare l’ira dei riformisti? "In queste primarie Elly rappresentava un modo più innovativo e contemporaneo di guardare ai problemi, più radicale se vogliamo, Stefano Bonaccini il riformismo pragmatico. Per placare l’ira del riformista servirebbe una fusione tra i due, ma non è possibile…". Ma cos’è il riformismo? "E’ la capacità di risolvere i problemi attraverso programmi concreti e sostenibili dal punto di vista economico". Lei ha dichiarato di aver votato per Bonaccini. "Ho votato per lui perché sono preoccupato che si perda il senso vero del Pd, la pluralità delle diverse culture riformiste che ne fanno parte: va mantenuta questa capacità di tenere assieme questi mondi e penso che Bonaccini, che magari difetta un...