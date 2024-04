Giuseppe Carrino morto a 18 anni travolto in pieno da un’auto

Massa Finalese (Modena), 24 aprile 2024 – Ha lottato fino alla fine ma purtroppo non ce l’ha fatta. Giuseppe Carrino, 18enne residente a Massa Finalese, è morto lunedì sera all’ospedale di Baggiovara dove si trovava ricoverato in Terapia intensiva da venerdì 5 aprile a seguito di un violento incidente stradale.

Da subito le condizioni di Giuseppe sono risultate molto gravi: erano circa le 19.30 quando, a Massa Finalese, il 18enne con la sua moto stava percorrendo via Monte Bianco, quando, per cause di accertamento da parte dei carabinieri di Finale Emilia, intervenuti per i rilievi, la moto si è scontrata con una Grande Punto che usciva da via Carducci immettendosi sulla strada. L’impatto è stato terribile: il motociclista è stato sbalzato per diversi metri riportando un forte trauma cranico e toracico. L’elisoccorso lo ha portato all’ospedale di Baggiovara, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

La notizia della sua morte si è presto diffusa a Massa Finalese, dove il 18enne viveva con il papà Vincenzo e la compagna del padre, Angela: tutta la famiglia è originaria di Afragola (Napoli) e si è trasferita a Massa Finalese quando Giuseppe era piccolo. Per tutta la giornata di ieri, è stato un continuo via vai dalla casa di via Grandi: amici, parenti, colleghi di lavoro o compagni di sport. "Siamo sconvolti per quanto è successo – racconta una amica di famiglia –. Tante volte Giuseppe è venuto qui in negozio con papà o con Angela che lo ha cresciuto come un figlio. Proprio lei mi ha raccontato che sembrava esserci un miglioramento delle sue condizioni. Abbiamo tutti sperato ma poi…qualcosa è successo, tutto è precipitato e Giuseppe non è più tra noi".

"Gli uomini sono angeli con un’ala sola", scriveva il 18enne sui social, sotto una fotografia in bianco e nero che lo ritrae con due grandi ali d’angelo. La famiglia, gli amici e le sue passioni: la moto e lo sport. In particolare la box, che praticava alla ‘Anthea Fitness’ di Massa Finalese.

«Giuseppe si allenava da noi da sei anni – ricorda Gaetano Ferraresi, maestro di Kick Boxing –. L’ho visto crescere, era davvero molto giovane quando ha iniziato a venire qui in palestra. Quando ha iniziato a lavorare (prima per una azienda di ceramica, poi per la Titan) aveva smesso, ma da un mese avevamo ripreso di allenamenti. L’ultima volta che l’ho visto era giovedì, esattamente un giorno prima del tragico incidente. Non ci sono parole a fronte di un dramma così grande". Tanti i messaggi di commozione scritti dagli amici sui social: "Sei volato via così presto che non ho nemmeno avuto il tempo di vederti un’ultima volta. Sei stato il ragazzo più forte che abbia mai conosciuto. Sarai sempre nel mio cuore. Ciao piccolo mio sorridi almeno lassù".