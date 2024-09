Grandezze e Meraviglie tra amore e gelosia

Domani sera alle 20.30 nella Galleria Estense, a Modena, Grandezze & Meraviglie propone l’esecuzione di una serenata legata al tema di Amore e Gelosia, "Amore non vuol diffidenza" di Giovanni Bononcini, con Accademia d’Arcadia e tre voci d’eccellenza: i soprani Rossana Bertini e Cristina Fanelli e il mezzosoprano Maria Chiara Gallo. Il concerto è un omaggio al compositore protagonista di un viaggio artistico che lo portò da Modena a Bologna, Milano, Roma, Londra e Vienna, affermandosi come uno dei massimi compositori barocchi.

Il programma ripercorrerà i primi passi della sua ascesa, un arco formidabile nel firmamento dei protagonisti della musica europea.

Apre il concerto la Sinfonia n. 12, ultima della raccolta delle "Sinfonie op. 4", pubblicata da Bononcini nel 1686 a soli 16 anni. Nonostante la giovane età del compositore, la sonata dimostra già una notevole padronanza nella scrittura orchestrale, che risulta molto raffinata ed esemplificativa di uno stile che combinava sapientemente chiarezza formale e ricca espressività.

La serenata "Amore non vuol diffidenza" fu rappresentata nel 1695 per celebrare la famiglia Colonna e contiene arie solistiche, duetti e brani corali, tutti accompagnati da un’orchestra d’archi e basso continuo. Grazie anche al testo del celebre poeta arcadico Silvio Stampiglia, questa serenata costituisce un esempio sublime del gusto barocco per la combinazione di musica e poesia. La serenata si distingue per la sua capacità di coniugare grazia melodica e profondità espressiva.