I volti di pietra protagonisti del simposio

Sabato e domenica il XX Simposio Internazionale di Fanano festeggerà i ‘Giorni della Marcolfa’ con laboratori, conferenze, letture animate e visite guidate dedicati ai tradizionali volti di pietra che popolano le case delle nostre montagne. Fin dall’antichità questi volti venivano posti sulle facciate delle case dell’Appennino Tosco-Emiliano con valore apotropaico, a protezione dagli spiriti maligni. Per due giorni il ricco programma intende celebrare l’antica tradizione montanara degli scalpellini e della scultura su pietra. Durante la rassegna sarà possibile cimentarsi in laboratori di scultura e argilla per tutte le età, a cura degli artisti di Cutigliano, del Cimone e della Valle del Reno: sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 19 e domenica per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, il parco Roma di Fanano si trasformerà in un laboratorio d’arte a cielo aperto.

"Pietra, sasso, masso" è il titolo della lettura animata che verrà proposta sabato alle ore 15 al Parco Roma a cura della libreria Leggiamo di Fanano, adatta a tutte le età. Alle ore 17 presso il Centro Bortolotti si terrà la conferenza "Il Museo La casa dei Leoni di Pietra di Montecreto" a cura di Carlo Beneventi. Alle 16 si potrà partecipare a una visita guidata alla scoperta della Pieve di San Silvestro e dei suoi capitelli in pietra, a cura di Alessandra Biagi dell’Associazione O. Ottonelli.

Domenica il programma prosegue alle ore 10 presso il Centro Bortolotti con una conferenza dal titolo "La Scultura tra Figurazione e Simbolo", con Francesca Chellini e Stefano Vannini. Alle ore 11 si terrà la presentazione del libretto "Teste di Pietra" di Sara Sargenti con illustrazioni di Lucrezia Buganè, a cura di USSP Fanano (Urban Stone Sculpture Park). Dopo un momento ristoro con polenta, focaccine, cinghiale e formaggi, alle 15 la Libreria Leggiamo propone l’attività per bimbi "Marcolfe, maschere e spiritelli", lettura e laboratorio ispirati al libretto "Teste di Pietra" di Sara Sargenti. Si continua alle 16 con la conferenza "Una montagna di pietra e di legno" tenuta dall’architetto Massimo Gasperini; alle 17 Giovanna Franchi dell’associazione O. Ottonelli terrà infine un incontro intitolato "L’influenza della scuola toscana sugli scalpellini di Fanano nel Rinascimento".

Il Simposio di Fanano è nato nel 1983 e oggi fa parte del progetto Pnrr "Living Lab sui cambiamenti climatici e la biodiversità dei borghi del Comune di Fanano, celebrando il legame tra il territorio e arte, trasformando il paese in un laboratorio creativo a cielo aperto.

g.p.