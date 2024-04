Impiegato help desk a supporto dei clienti Il Centro per l'Impiego di Vignola cerca un/a impiegato/a help desk con competenze informatiche e contabili per supporto remoto e amministrazione aziendale. Requisiti: automunito/a, conoscenza pacchetto office, diploma in ragioneria o laurea in economia. Invio domande entro l'11/04/2024.