Incendio alla ditta Crm, valori nell’aria nella norma

Sono state completate le analisi sulla qualità dell’aria effettuate da Arpae in relazione all’incendio che si è sviluppato il 23 gennaio all’interno dell’azienda Crm, in via del Mercato. I valori rilevati non evidenziano criticità. Le indagini sono state svolte nei punti di monitoraggio ambientale individuati in base al contesto territoriale potenzialmente interessato dalla ricaduta dei fumi dell’incendio che risultava sotto controllo già dopo poche ore, anche se non completamente spento.

I risultati analitici, riferiti alle ore più critiche hanno mostrato livelli di benzene variabili nei tre punti tra 2,7 e 4,0 simili al dato di Parco Ferrari pari a 3,6 µg/m3, quindi inferiori al valore di riferimento.