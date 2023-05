Incidente oggi sull’A1 a Modena: un morto e due feriti nello schianto tra furgone e Tir

Modena, 8 maggio 2023 – Incidente all’alba sull’A1: poco prima delle 6, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Modena sud e Modena nord in direzione Milano, schianto all’altezza del km 160: coinvolti un furgone e un mezzo pesante.

Le vittime: un morto e due feriti

Pesante il bilancio delle vittime: una persona morta e due feriti, un 54enne in gravi condizioni e un 21enne portato sempre all’ospedale di Baggiovara ma non in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, a bordo del furgone viaggiavano tre persone originarie della Puglia: dopo l’impatto il mezzo si è ribaltato più volte. L’autostrada è rimasta chiusa circa due ore per i rilievi del caso e la riapertura è avvenuta alle 8.30. Poco dopo le ore 11 la situazione è tornata alla normalità e il traffico è ripreso in modo regolare, comunica Autostrade.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le Pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Code e disagi, i consigli di Autostrade

Agli utenti in viaggio provenienti da Bologna e diretti verso Milano, nelle due ore in cui l’autostrada è rimasta chiusa, Autostrade consigliava di uscire a Modena sud e di rientrare a Modena nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS9 via Emilia.

