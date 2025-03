"Ingiustizia fiscale". Altre interrogazioni

L’onorevole grillina Stefania Ascari ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro della Giustizia, facendo presente come la situazione in cui versa la famiglia Galiotto rappresenti un caso emblematico di "ingiustizia fiscale e di violenza economica istituzionale".

"Questa vicenda evidenzia un problema più ampio nella gestione fiscale dei risarcimenti non corrisposti dalle persone condannate in sede penale, che rischiano di ricadere ingiustamente sulle vittime e i loro familiari". Ad annunciare una interrogazione anche Valeria Valente, senatrice del Pd: "Quando un uomo uccide una donna, i suoi affetti restano orfani di un amore negato. Nessuna cifra potrà restituire loro quell’amore fino in fondo ma è giusto che di quella perdita la giustizia e lo Stato si facciano carico. E invece proprio da loro arriva altro accanimento e dolore.

Ho presentato un’interrogazione parlamentare: i risarcimenti o almeno indennizzi adeguati vanno garantiti, la tassazione va rivista, se non abolita".