La Cittadella cade ancora e si perde nel Prato

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Casini, Cela, Tempestini, Messini; Kouassi, Gemignani, Saccenti; Toci (30’st Bicchierini); Mertiri, Falteri (30’st Rosi). A disp. Landini, Fiore, Cecchi, Moretti, Vezzi, Ianas, Poli. All. Settesoldi

CITTADELLA (4-3-1-2): Albieri; Carretti, Sabotic (39’st Serra), Aldrovandi, Martey; Osuji (35’st Mora), Marchetti (25’ Truffelli), Caesar Tesa (10’st Mandelli); Bertani; Formato (26’st Sala), Guidone. A disp. Leonardi, Andreotti, Teresi, Orlandi. All. Salmi

Arbitro: Iliano di Napoli

Reti: 20’st Cela

Note: ammoniti Saccenti, Caesar Tesa, Bertani, Messini, Brunelli

La Cittadella cade ancora, terzo ko nelle ultime 4 gare, ma per la prima volta in stagione rimane a secco anche di gol al "Lungobisenzio" contro l’altra matricola Zenith Prato. Una gara in cui la squadra di Salmi avrebbe meritato il pari almeno per quello che ha prodotto prima della rete da tre punti di Cela. Con Martey a sinistra per l’infortunato Sardella e Tesa preferito a Mora nel classico 4-3-1-2, la squadra biancazzurra si fa preferire in un primo tempo bloccato. La prima palla gol è quella di Osuji, che innescato dalla discesa di Tesa a destra calcia forte, con la palla deviata appena sopra la traversa dal piede di un difensore. Al 32’ è Marchetti da sinistra a mettere una palla invitante sul secondo palo, dive Bertani da due passi trova la chiusura decisiva del portiere Brunelli. Nella ripresa c’è Mandelli a dare sostanza in mediana per Tesa, ma la Cittadella perde metri e le occasioni di Mertiri (tiro debole) e Falteri (palla alta) sono un’avvisaglia, come il destro di Kouassi da fuori su cui Albieri vola per disinnescare in angolo. Poi dal corner arriva il gol, con Falteri che trova Cela nel cuore dell’area, abile a precedere Guidone e girare di testa nel sette. Salmi toglie un Formato in ombra per mettere Sala e inserisce anche Truffelli, che calcia centrale col mancino dopo poco. Nel finale la grande chance è di Guidone, innescato da Sala, ma col corpo in uscita Brunelli salva l’1-0. Poi al 90’ Serra salva su Rosi la palla del raddoppio, che sarebbe stato punizione troppo severa per la Cittadella.