La scuola è a prova di terremoto: "Oltre 700mila euro di lavori"

Inaugurazione ieri a Montese dei lavori di messa in sicurezza del polo scolastico contro il rischio sismico e di efficientamento energetico che hanno riguardato il blocco centrale dell’edificio. Costo dell’intervento 760 mila euro. Come ha ricordato il sindaco Matteo Deluca è un progetto iniziato dal sindaco Luciano Mazza ed è giunto alla conclusione ora "dopo varie peripezie, covid e aumenti di prezzi, che hanno portato a un ritardo. Dare maggiore sicurezza e maggiore efficienza energetica all’edificio era fondamentale". "Il Comune – ha commentato Fabio Braglia, presidente della Provincia – ha fatto questa bella cosa, adesso tocca a voi fare in modo che la scuola porti i suoi frutti e, soprattutto, trattatela bene perché deve rimanere bella e funzionale anche per chi verrà dopo di voi, questa è la promessa che vi chiediamo". Al taglio del nastro oltre presidente della Provincia e al sindaco, hanno partecipato l’assessore Erminio Bernardi, Stefano Zanasi, direttore dei lavori, Paolo Fenocchi, titolare dell’impresa Iola Costruzioni Srl, e l’ex primo cittadino Luciano Mazza. Il parroco don Bruno Caffagni ha impartito la benedizione all’immobile, presenti gli alunni e insegnanti delle elementari e delle medie che hanno cantato l’inno di Mameli, una rappresentanza dei Carabinieri, della Polizia Locale e degli Alpini, genitori e cittadini.

Walter Bellisi