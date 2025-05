La squadra

Centro storico si parte, dunque. Ma quando invece si passerà alla Fase due, cioè al resto della città? Il sindaco Massimo Mezzetti e i vertici di Hera hanno riferito che occorrerà il via libera di Atersir, l’agenzia intercomunale per la gestione del servizio che autorizza la multiutilty all’acquisto dei materiali: verosimilmente dunque tra agosto e settembre. La sensazione è che già da agosto potrebbero comparire carrellati e qualche cassonetto anche nei quartieri più popolati o nelle strade più problematiche, per esempio in zona Musicisti o Buon Pastore. "La seconda fase è di fatto in corso – ha specificato Giulio Renato di Hera – Atersir dispone già dei documenti necessari. Come Hera abbiamo già stanziato il budget necessario per procedere all’acquisto dei contenitori, i fornitori sono allertati, siamo pronto a partire".

L’orizzonte, ha detto il sindaco, è arrivare alla primavera del 2026 "con l’intera città a regime con il nuovo sistema, escludendo forese e frazioni che rimangono come oggi. Noi ci siamo dati come obiettivo quello di non avere più sacchi per terra. Partiamo dal centro, dopodiché allargheremo il sistema e anche quindi la collocazione di cassonetti oltre che dei carrellati nel resto delle zone più densamente popolate della città".

Dal primo annuncio è trascorso un anno: "Non tutti i passaggi sono sempre semplici. Fra l’altro, non sono solo i cittadini a essere vittime della burocrazia, anche i sindaci lo sono: pian pianino arriveremo a questo traguardo che stiamo perseguendo comunque con determinazione e tenacia". Lo snodo per l’avvio della Fase due è l’incontro con Atersir in programma tra dieci giorni. "Speriamo di poter avviare la nuova raccolta in qualche quartiere più problematico e più critico. Per poi da settembre in poi procedere più speditamente".

Per quanto riguarda la tariffa puntuale, il primo cittadino ha ribadito che è già vigente, ma sospesa negli effetti nel 2025 quando servirà ai cittadini esclusivamente per tarare i propri conferimenti: sarà invece pienamente attuativa a partire dal 2026. "Stanno proseguendo tutti i contatti con le utenze, soprattutto non domestiche, perché le utenze domestiche a conti fatti non subiranno nessun aumento rispetto all’attuale, semmai qualcuno potrà registrare anche qualche diminuzione. Per le utenze non domestiche invece, che producono molto più rifiuto indifferenziato, occorrerà una diversificazione: con loro abbiamo bisogno di approfondire ulteriormente diversi passaggi".

Ma quando i cittadini sapranno esattamente quanti conferimenti avranno a disposizione mensilmente e quanto pagheranno per quelli extra? "Questa è una prerogativa del Consiglio comunale, che decide le tabelle dei conferimenti. La decisione avverrà prima dell’estate, direi a giugno. L’unico elemento che posso fornire è che i conferimenti saranno superiori a quelli che erano stati indicati nella tabella assolutamente indicativa che avevamo spedito alle famiglie, così come la penalizzazione per chi deposita oltre il tetto è quasi la metà dei tre euro circolati". Anche sull’impiego degli operatori delle cooperative, il sindaco ha confermato che saranno destinati alla pulizia delle strade e dei parchi visto che occorrerà meno personale per la raccolta.