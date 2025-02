Ladri di grondaie colpiscono in due condomini

Ladri di rame di nuovo in azione, nella nottata tra domenica e lunedi. Ignoti, approfittando del buio, hanno trafugato, asportandoli dalle loro sedi, diversi metri di pluviali da un paio di condomini situati tra via Donizetti, via Mascagni e largo Verona. Già una decina di giorni fa i malviventi avevano colpito tra Pontenuovo e Braida, oltre che in via Cialdini e in via Fossetta, ai danni di abitazioni private e anche della chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, questa volta la zona è ancora più centrale e frequentata, anche nelle ore notturne, ma la circostanza non ha dissuaso i malfattori dai loro propositi. Portati a termine. Così, di mezzo questa volta ci sono andati tre condomini.