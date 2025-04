LivaNova leader con sei modelli di ossigenatori

La LivaNova ha superato il traguardo di fornitura di 4 milioni di "ossigenatori inspire" utilizzati in procedure di bypass cardiopolmonare per ossigenare il sangue. Lanciati nel 2013, con sei modelli diversi per soddisfare tutte le esigenze di perfusione dei pazienti adulti, consentono agli operatori sanitari di eseguire la perfusione in sicurezza, garantendo prestazioni efficaci e costanti.

"L’innovativa tecnologia alla base dei nostri ossigenatori per pazienti adulti – ha affermato Franco Poletti, presidente della divisione Cardiopolmonare di LivaNova - è stata adottata in tutto il mondo, con esperti clinici che evidenziano migliori risultati per i pazienti grazie alla riduzione delle trasfusioni di sangue e delle risposte infiammatorie. Questo è un risultato di cui tutti possiamo andare fieri mentre continuiamo a concentrarci sull’innovazione e sulla creazione di prodotti che trasformano la vita delle persone"