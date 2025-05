Ricostruzione, elogio di Sabattini. Ma Arletti critica

"La vera ricostruzione post sisma è avvenuta grazie ai cittadini emiliano-romagnoli e non grazie alla Regione". Dichiarazioni di Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Si sono rimboccati le maniche, spesso da soli – aggiunge Arletti – e mettendo soldi di tasca propria, per tornare alla normalità. Dopo 13 anni dal terremoto del 2012, parlare di modello emiliano-romagnolo è quasi offensivo per chi ha vissuto sulla propria pelle disagi e ritardi. Ancora oggi, dopo 13 anni, circa il 5% degli interventi che avrebbero diritto al contributo economico non sono completi. Il motivo? Un sistema ingessato da normative regionali complesse e spesso contraddittorie".

Arletti punta il dito anche contro i gravi ritardi della ricostruzione pubblica: "Gli uffici tecnici locali sono stati spesso in affanno, sommersi da burocrazia e senza risorse sufficienti per affrontare l’emergenza quotidiana". Il consigliere Luca Sabattini (Pd), ha espresso invece "l’enorme ringraziamento per il lavoro fatto in questi anni, in termini di coordinamento, raccordo tecnico e istituzionale. Credo che la ricostruzione post sisma 2012 sia uno degli esempi migliori di collaborazione istituzionale – afferma –. Dopo un evento così traumatico, la ricostruzione non si riduce solo alla richiesta delle risorse, ma occorre capire come definire e trasferire i contributi, come costruire un quadro normativo che non esisteva".

Intanto il prossimo 29 maggio, giovedì prossimo, in occasione dell’anniversario della seconda scossa, il presidente della Regione, Michele de Pascale sarà a Concordia sulla Secchia, dove presiederà il comitato istituzionale, con gli amministratori dei 59 comuni colpiti. Sarà presente anche l’assessore con delega alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma, Davide Baruffi.