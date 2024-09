L’universo femminile di Puccini ’Sogno d’or’ col soprano Cimolin

Giacomo Puccini fu maestro anche nel rappresentare l’universo femminile. Ed è proprio fra le eroine delle sue opere che ci condurrà ’Sogno d’or’, il suggestivo concerto che la rassegna ArmoniosaMente proporrà oggi alle 18.30 a Villa Donna Clarina (al numero 3211 dell’omonima via) di Ravarino. Protagonisti saranno il soprano Arianna Cimolin, già allieva della masterclass di Raina Kabaivanska, e il pianista Alessandro D’Agostini, che qualche settimana fa abbiamo applaudito come direttore d’orchestra ne ’I Puritani’ al teatro Comunale di Modena. Nella prima parte, il concerto comprenderà pagine celebri del compositore lucchese accanto a lavori meno conosciuti della sua produzione cameristica, che spesso furono la palestra per elaborare motivi e atmosfere che poi vennero sviluppati sulla scena d’opera. La seconda parte invece sarà dedicata a un arcobaleno delle maggiori arie d’opera per voce femminile del repertorio pucciniano: Tosca, Butterfly, Mimì, Lauretta, Liù, figure forti, delicate, sensibili e variegate, rimaste nella storia della musica come personaggi immortali.

La direzione artistica del concerto è del maestro Davide Burani, noto arpista di carriera internazionale, che domani sera alle 21 porterà ’Voci di preghiera’ all’Abbazia di Frassinoro, insieme al maestro Stefano Pellini all’organo, con il soprano Paola Sanguinetti e il mezzosoprano Daniela Pini: un quartetto di valenti ed esperti musicisti, con affascinanti voco, per un concerto innervato da un repertorio sacro che spazierà da Caccini a Verdi. Anche questo evento – organizzato in collaborazione con la parrocchia di Frassinoro – avrà ingresso libero.

Stefano Marchetti