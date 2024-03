Ma il trequartista e Doig sono squalificati. Mancheranno a Roma

Chissà che i minuti concessi nel finale a Kumbulla e il ritorno in panchina di Viti, che era fuori dai giochi da metà febbraio, non siano ipoteche che Davide Ballardini potrà riscuotere all’Olimpico, aggiungendo forze fresche ad una difesa che aspetta il rientro di Toljan e domenica a Roma dovrà fare a meno anche di Doig a sinistra. L’ammonizione rimediata dallo scozzese sguarnisce la sinistra e obbliga il ‘sergente’ di Ravenna a ridisegnare la difesa, ma non solo. Contro i giallorossi, infatti, manca anche Thorstvedt, che nel corso della stagione è diventato una sorta di factotum tra mediana e trequarti. Trequartista contro l’Empoli nell’ultimo Sassuolo di Dionisi, mezz’ala contro il Napoli nell’unico Sassuolo di Bigica, mediano accanto a Racic con Ballardini a Verona e contro il Frosinone, il norvegese lascia vacante un posto per il quale ci cono Boloca o Henrique o, se Ballardini volesse cambiare assetto, anche un centrale difensivo in più. Vedremo.