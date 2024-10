Matteo Negri, gastronomia ed arte

Gastronomia e arte. La massima espressione del ‘celestiale’ connubio sarà in scena a partire da domani nel locale Olimpia Restaurant di viale Storchi. Infatti il 30 ottobre prende vita un nuovo progetto che coinvolge l’Olimpia Restaurant e l’artista Matteo Negri (foto). La ricerca dell’artista Negri (San Donato Milanese) è mirata ad analizzare gli aspetti percettivi del colore e delle interazioni tra luce e superficie, grazie all’impiego di materiali come il metallo, il vetro, le pellicole specchianti e iridescenti. Proponendo un incontro speciale tra arte culinaria e arte visiva ’Geometrie variabili con gamberi crudi di Mazara del Vallo. Metti una sera (o due) a cena con Teo Negri’ è una serie di tre eventi che promette di svelare echi sorprendenti tra sapori, forme e colori. L’idea nasce per caso, lo scorso maggio, quando Matteo Negri, in viaggio in Emilia, fa tappa a Modena all’Olimpia Restaurant. Qui l’artista milanese conosce Cristian Zeoli, oste eclettico e collezionista d’arte contemporanea. La mostra si svolge in tre serate accompagnata da food e champagne Laurent Perrier, partner delle serate. La prima serata, domani, sarà un vernissage. Le altre due serate saranno il 21/11 e 5/12.