Mirandola, schianto tra autobus e scooter

Incidente nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14 a Mirandola, in via Mazzone. Per cause ancora in corso di accertamento uno scooter è finito contro un autobus, incastrandosi quasi sotto al mezzo. L’urto è stato violento e sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno stabilizzato sul posto il motocilista. L’uomo era cosciente e, nonostante la rovinosa caduta a terra, non avrebbe riportato serie lesioni. Il conducente dello scooterone è stato poi trasportato all’ospedale per gli accertamenti sanitari. Sono ora in corso accertamenti, da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dello schianto. L’urto è avvenuto in prossimità di un incrocio, nello svincolo per San Giacomo Roncole e non è chiaro se alla base dell’incidente vi sia una mancata precedenza. Il manto scivoloso potrebbe aver contribuito alla caduta dello scooter ma gli accertamenti sono appunto in corso.

v. r.