Monopattini, domande per attivare il servizio

Hanno tempo fino al 30 giugno per presentare la propria manifestazione d’interesse le aziende interessate ad attivare un servizio di sharing di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica nel territorio comunale di Modena.

L’Amministrazione ha infatti pubblicato un avviso pubblico per lo svolgimento di servizi di sharing di monopattini elettrici in modalità free-floating, in continuità con quello precedente ma, considerata la riduzione progressiva del numero di operatori e valutata la domanda, ridimensionato nel numero di licenze attivabili, pari a un massimo di quattro, con un numero di veicoli per operatore non superiore a 300 (complessivamente fino a un massimo di 1.200 veicoli in funzione sul territorio per servizi di sharing pubblici).

Le nuove autorizzazioni, una volta rilasciate a seguito di controllo dei requisiti necessari, avranno validità fino al 31 marzo 2028. Nel caso di presentazione di domande in numero superiore a quattro, varrà l’ordine di presentazione delle stesse.

Le tre società già autorizzate e attive (Bolt, Ride-dott e Voi), qualora interessate a proseguire l’erogazione del servizio, dovranno inviare richiesta di rinnovo dell’autorizzazione nella quale si dichiara il permanere dei requisiti necessari richiesti dall’avviso e la documentazione relativa alla polizza assicurativa. A seguire, l’Amministrazione provvederà ai controlli necessari e, se con esito positivo, l’autorizzazione verrà prorogata per il periodo richiesto e comunque non oltre il 31 marzo 2028.