Motor Valley in miniatura: "Tra i miei modellini anche ruspe e trattori"

Che Modena sia la terra dei motori, è cosa nota. Meno conosciuto però è il fatto che negli ultimi anni sia diventata meta di appassionati anche per i motori…in miniatura! La geolocalizzazione di questa ennesima propagazione della Motor Valley è a Montale, sulla Nuova Estense. Lì si trova Model Marris, negozio fisico e digitale specializzato in modellini. L’attività, di proprietà di Stefano Marras, classe 1981, è da anni un riferimento non solo nazionale, ma anche mondiale per il collezionismo di tutto ciò che ha un motore e delle ruote: quindi automobili di tutti i tipi e di tutte le epoche, ma anche autogru, escavatori, mezzi movimento terra e macchine agricole. Dal punto di vista statico lo store di Marras offre tutto ciò che viene riprodotto in miniatura nel mondo ed è ordinabile sul relativo e-commerce modelmarris.com. Ma anche la parte radiocomandata è ben fornita.

Disponibili le utilitarie che hanno fatto la storia, le auto d’epoca, le auto da rally, le formula 1, le vetture dei grandi marchi come Ferrari, Maserati e Lamborghini, le auto dei film come la De Lorean di Ritorno al futuro, la Ecto-1 dei Ghostbusters, il Maggiolino della omonima saga della Disney. Nel mondo del collezionismo poi c’è una nicchia che brama tutti i motori più particolari, ovvero quelli utilizzati nei campi e nei grandi cantieri, in scala 1:50, talvolta radiocomandati e funzionanti.

"Ci sono addirittura dei Caterpillar definiti in ogni dettaglio meccanico ed estetico che arrivano a costare 5000 euro l’uno" racconta Marras. L’attività si è specializzata anche nella realizzazione di diorami su richiesta, realizzati direttamente da Stefano: plastici che riproducono in scala luoghi reali nei quali inserire i modellini, richiesti sia da privati per valorizzare le proprie collezioni, sia dalle aziende che chiedono la riproduzione delle loro sedi aziendali. Come tante piccole grandi storie, il tutto è cominciato un po’ per passione, un po’ per caso: Marras gestiva il Centro Tim di Montale e la sua passione lo aveva spinto a esporre dei modellini su una mensola. Il particolare arredo ha destato sempre più curiosità, così da spingere il titolare a vendere o a far arrivare agli amici le automobiline richieste. Il passaparola, si sa, è un’arma potente, e da lì Stefano ha prima aperto un negozio di modellini di fianco al centro Tim, per poi ampliarlo inglobando il negozio di telefonia, che nel mentre ha chiuso. Tappa poi fondamentale nell’ascesa di Model Marris è stata l’acquisizione del principale competitor di e-commerce (modellini.com) e l’apertura del reparto Lego. "Il negozio è talmente in voga tra gli appassionati – racconta Marras - che alcuni gruppi di turisti in vacanza a Modena, oltre alle consuete tappe, si fermano anche da me a Montale ad ammirare gli ultimi arrivi e per fare qualche acquisto, magari di una Ferrari, come souvenir modenese".