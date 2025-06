Nell’auto con 21 chili di cocaina. Arrestati due corrieri della droga

Ventuno chili di cocaina. Nascosti all’interno di un vano realizzato dentro l’auto, con targa francese, su cui due modenesi viaggiavano. L’hanno trovata e sequestrata i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro che, impegnati in un servizio anti-droga, hanno intercettato l’auto sospetta mentre si trovava in Valsamoggia, seguendola fino alle porte di Modena, dove è stata fermata con l’ausilio dei colleghi del Radiomobile modenese.

A bordo della macchina c’erano due uomini, di 26 e 52 anni, entrambi cittadini italiani e con precedenti, residenti uno a Vignola e l’altro a Guiglia: quando i carabinieri si sono qualificati e li hanno fermati, hanno mostrato subito un’inaspettata agitazione che ha insospettito ulteriormente i militari, che a questo punto hanno deciso di condurre un controllo più approfondito al veicolo. Dove, nascosta in vani segreti appositamente realizzati sotto i sedili anteriori, è stata trovata, equamente distribuita, la sostanza.

La perquisizione ha consentito di rinvenire 18 panetti di cocaina, del peso complessivo di 21 chili che, una volta immessi nelle piazze di spaccio, avrebbero consentito, considerando il prezzo di mercato, guadagni superiori al milione e 700mila euro.

La sostanza è stata subito sequestrata e nei confronti dei due ‘corrieri’ sono scattate le manette. I carabinieri della Bologna Centro, su disposizione del pm di Modena, li hanno accompagnati in carcere. Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ventiseienne e quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il cinquantaduenne.

Le indagini dei carabinieri ora proseguono, per individuare la rete di spaccio di cui i due facevano parte e individuare anche i canali attraverso i quali arrivava la cocaina e se fosse destinata solo alle piazze di Bologna e Modena o venisse smerciata, al dettaglio, anche in altre città, considerato che con un simile quantitativo di coca potevano essere realizzate oltre 60mila dosi.