"No alla festa accanto al canile: spaventa gli animali"

La LAV Lega Anti Vivisezione di Modena contro il Comune di Formigine. Il ‘casus’ belli una festa all’aperto organizzata da privati che dovrebbe svolgersi il prossimo 21 settembre. "Fin qui niente di male, se non fosse – scrive l’associazione – che la festa si terrà all’interno di una cava che si trova proprio accanto al canile-gattile comunale. Diverse associazioni sono estremamente preoccupate per l’impatto che la musica ad altissimo volume avrà sugli animali, e la sede LAV di Modena ha immediatamente contattato l’assessora all’ambiente Lombardo per avere delucidazioni e ha espresso la propria contrarietà all’evento". Il timore è che un evento che si protrae fino a tarda sera con musica ad alto volume possa avere un impatto terribile sui cani e sui gatti ospitati nel rifugio pubblico, e c’è il rischio concreto che alcuni animali, terrorizzati, possano trovare il modo di fuggire, o ferirsi nel tentativo di fuggire. Gli animali, infatti, sono estremamente sensibili ai rumori, anche a frequenze per noi non percepibili, e sarebbero sicuramente spaventati da un evento così improvviso con suoni di auto, voci e ovviamente musica". La LAV fa presente come il servizio veterinario ASL si sia già espresso negativamente. Cita, l’associazione animalista, il regolamento comunale che all’articolo 5.13 vieta di esporre gli animali a ‘suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo’. L’Amministrazione, da parte sua, dice invece di essere "in attesa dell’esito della Commissione di vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo che si riunirà la prossima settimana" e ricorda come questa commissione è composta, oltre che da componenti interni, "da membri di altri enti preposti come Ausl, vigili del fuoco ed esperti esterni specialisti in acustica, strutture, elettrotecnica".