Omicidio Alessandro Gozzoli, rito abbreviato condizionato per uno degli accusati

Modena, 8 aprile 2024 – E’ stato incardinato oggi il processo con rito abbreviato per il romeno 21enne accusato dell’omicidio in concorso di Alessandro Gozzoli, il 41enne di Bazzano (nel bolognese) trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo il 10 marzo di un anno fa con mani e piedi legati.

Nel corso dell’udienza di questa mattina davanti al giudice del tribunale di Modena, dottoressa Clò, il suo legale, l’avvocato Andrea Margotti ha infatti chiesto per l’imputato il rito abbreviato condizionato a un accertamento medico legale. "Il giudice ha accolto la richiesta di rito abbreviato condizionato a sentire il consulente tecnico del pubblico ministero, onde accertare se la pressione esercitata sul collo della vittima, che ha causato l’ecchimosi sulla quale i RIS di Parma hanno riscontrato la presenza del Dna del coimputato, sia la causa della morte del Gozzoli”, spiega l’avvocato.

Rinvio a giudizio invece per l’amico e secondo imputato del 21enne, un ragazzo di 20 anni difeso dalle avvocate Maria Larossa e Maria Cecilia Ferraresi. Le accuse per gli indagati, che hanno entrambi il domicilio in un campo nomadi di Bologna, sono quelle di omicidio volontario, rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito.

Infatti gli imputati, presenti oggi in aula dopo il delitto fuggirono a bordo dell’auto della vittima, dopo avere rubato dall’appartamento di Gozzoli le carte di credito e i computer portatili. Il processo inizierà davanti alla Corte d’Assise il prossimo 8 maggio alle 9,30.