"Ormai viviamo nella paura"

"La città ha bisogno di essere più seguita e tutelata sulla questione sicurezza. Da tanto chiediamo di passare la questura in fascia A, ma per il momento non si è ancora ottenuto nulla. Anche di giorno la situazione è pericolosa, io anni fa uscivo e passeggiavo vicino al Parco Novi da sola, certe volte anche la sera, ora non si può più fare. Il mio pensiero però va soprattutto ai giovani, in questa zona ci sono tante strutture frequentate da loro come le scuole e la stazione delle corriere e hanno tutto il diritto di girare con il proprio cellulare e dei soldi in tasca senza vivere nell’incubo di essere derubati o addirittura picchiati. Per questo sono qui, voglio che Modena torni ad essere sicura come lo era anni fa, è giusto per tutti"

(A cura di Milena Soci)